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1986 - افتتاح البطولة الاتحادية الأولى للرماية العسكرية

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شهد العميد طيار الشيخ أحمد مكتوم آل مكتوم نائب القائد للعمليات والتدريب، حفل افتتاح البطولة الاتحادية الأولى للرماية العسكرية في ميدان الروية في دبي.

 

 

وقد حضر حفل الافتتاح كل من العميد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي قائد لواء بدر الثاني، العميد سيف بن مبارك نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، العميد مطر سالم مدير التفتيش العام، العميد ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي، العميد أحمد سالم الكعبي مدير التدريب العسكري.

وشهد الحفل أيضاً عدد كبير من ضباط القوات المسلحة وضباط وزارة الداخلية، وحرس أم القيوين الوطني، وحرس الشارقة وشرطة دبي. 2 مارس 1986

70 لوحة في معرض المواهب

 

افتتح في فندق شيراتون أبوظبي معرض للمواهب الفنية يضم 70 لوحة من إنتاج المبدعين الواعدين.

وحضر حفل الافتتاح قاسم عمر الياقوت السفير الكويتي في الإمارات، واختارت لجنة تحكيم مؤلفة من سبعة نقاد فنيين الثلاث لوحات الفائزة. 24 أبريل 1984

 

1984 - حفل وداع حمدون لاعب الأهلي

 

 

 

 

أقام النادي الأهلي في دبي حفل وداع بسيط للاعبه حمدون، الذي سيغادر إلى القاهرة لاستكمال دراسته العليا، ويغيب حوالي عام كامل. وحضر الحفل جميع أفراد الفريق الأول لكرة القدم وبعض أعضاء مجلس الإدارة. 4 نوفمبر 1984

1986 - مرور الشارقة يكرم الإعلاميين والكشافة

 

أقامت إدارة مرور الشارقة حفل تكريم للإعلاميين وطلبة الكشافة والشركات الذين ساهموا في أسبوع المرور.

قام النقيب راشد طارش مدير فرع الدوريات في إدارة مرور الشارقة، بتوزيع الدروع التذكارية وشهادات القدير للمؤسسات الصحافية التي شاركت في أسبوع المرور، بحضور النقيب راشد غريب مدير إدارة المرور بالوكالة. 3 أبريل 1986

 

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

 

21 فبراير 1981

 

24 فبراير 1981

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