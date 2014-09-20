محمد بن زايد: ندعم خطط تطوير المشاريع التنموية مع بلغراد

بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وصربيا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، معرباً سموه عن سعادته بلقاء الرئيس الصربي لبحث كافة المواضيع التي من شأنها أن تدعم خطط تنمية وتطوير المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع التنموية المشتركة بين الإمارات وصربيا.

ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لصربيا وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار.

تعاون

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي أمس في مقر الرئاسة في بلجراد، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية صربيا.

برامج

ورحب الرئيس الصربي في بداية اللقاء بسمو ولي عهد أبوظبي، متمنيا لهذه الزيارة كل نجاح وتوفيق في تطوير العلاقات الثنائية ودعمها بمختلف المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب سموه عن تفاؤله بنمو العلاقات إلى الأفضل بعد الخطوات الملموسة والحيوية التي قطعها التعاون بين البلدين في إطار الصداقة والتعاون والمصالح المتبادلة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء تطلع البلدين إلى المزيد من التنسيق والتعاون في المجالات التي تهم المصلحة المشتركة والعمل على توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتنويعها بما يخدم كافة الجوانب التنموية حتى تتحقق الفائدة المرجوة للجانبين.

تحيات

ومن جانبه حمل الرئيس الصربي خلال اللقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وقال إن بلاده مهتمة بتطوير علاقاتها مع الإمارات، وذلك للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد العلاقات المتميزة والتعاون البناء مع مختلف الدول، إضافة الى ما تتمتع به من تقدم وتطور في كافة المجالات.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات والأحداث الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتماع

وفي وقت آخر، عقد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات مع الكسندر فوتشيتش رئيس وزراء صربيا حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب الكسندر فوتشيتش بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع، معربا عن أمله أن تساهم هذه الزيارة المهمة في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات .

وتم خلال الجلسة بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وصربيا، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري وتنمية فرص الاستثمارات المتبادلة.

وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تهتم بفتح المجال واسعا أمام إقامة علاقات صداقة وتعاون مع مختلف الدول قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل وبما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح سموه أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وصربيا تشهد نموا متواصلا تهدف إلى دفع الجهود الثنائية نحو تعاون متميز وشامل يصب في صالح البلدين.

وأضاف سمو ولي عهد أبوظبي: إن لقاء اليوم يمثل خطوة مهمة في طريق تنمية وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، إضافة الى دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، متمنيا سموه بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من النمو والتطور.

وأكد الجانبان في هذا الصدد مواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، وبما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين، وأعربا عن سعادتهما للخطوات التي قطعتها العلاقات بين الجانبين، والتي تأتي في إطار الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

شراكة

ومن جانبه أشار رئيس الوزراء الصربي إلى اهتمام القطاعين الحكومي والخاص ببلورة أفكار جديدة لإقامة مشاريع مشتركة مع دولة الإمارات، وذلك للمكانة المتميزة التي وصلت إليه الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمات.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات والمستجدات الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من جانب الإمارات معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، و جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى صربيا، ومن الجانب الصربي دوسان فوجوفيتش وزير المالية وزيلكو سيرتيش وزير الاقتصاد وسردغان فيربيتش وزير التعليم وايفيتسا داتشيتش وزير الخارجية وزلاتيبور لونكيتش وزير الصحة، وعدد من المسؤولين.

بناء وشفافية

قال الكسندر فوتشيتش رئيس وزراء صربيا خلال استقباله الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة : إن المبدأ والنهج الذي تقوم عليه الإمارات في إقامة تعاونها وعلاقاتها مع دول العالم من احترام متبادل وحوار بناء وشفافية واضحة، يعزز توجه صربيا إلى تعزيز وتنمية علاقاتها مع الإمارات، متمنيا تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين للاستفادة من الإمكانيات والموارد وتطويرها في البلدين.