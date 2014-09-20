بالفيديو.. الإسكان: 400 ألف جنيه سعر الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل بالشروق وأكتوبر

قالت وفاء بكري، المتحدثة باسم وزارة الإسكان: إن الوزارة ستطرح 100 قطعة أرض للمستثمر الصغير بخمس مدن جديدة، مشيرة إلى أن ذلك المشروع سيوفر 150 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير شقق سكنية لمتوسطي الدخل.

وأضافت بكري، في مداخلة هاتفية على فضائية «الحياة»، أمس الجمعة أن :” اهتمام الوزارة بفئة متوسطي الدخل جاء بعد إهمالهم خلال العشر سنوات الماضية ” ، موضحة أن :” مساحة الوحدات السكنية التي سيوفرها هذا المشروع ستتراوح ما بين 100 إلى 120 متر كحد أقصى ” .

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الإسكان، أن لكل مستثمر أو مقاول حق شراء قطعة أرض واحدة فقط؛ ليتمكن بناء عقار أو عقارين عليها، مشيرة إلى أن المجتمعات العمرانية هي التي ستحدد أسعار الوحدات السكنية منعًا لارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن الوزارة قد وقعت بروتوكولًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بالشروق والسادس من أكتوبر، تبلغ قيمة الواحدة منهم 400 ألف جنيه بالتمويل العقاري، كسعر أقل من أسعار السوق، على حد قولها.

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