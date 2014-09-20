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سامر المصري: هذا سبب غيابي عن الدراما السورية وتحيّة للدراما المصرية

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سامر المصري: هذا سبب غيابي عن الدراما السورية وتحيّة للدراما المصرية سامر المصري: هذا سبب غيابي عن الدراما السورية وتحيّة للدراما المصرية

الجمعة 19-09-2014 21:16

قال الفنان السوري سامر المصري إنّ ابتعاده عن السّاحة الفنيّة في العامين الماضيين يعود إلى تأثّره بالأحداث التي تجري في سوريا ، وعجزه عن التأقلم مع حالة التشرذم التي حدثت للعاملين في المجال الدرامي.

وأضاف المصري في لقاء إذاعي له عبر راديو (ستار إف إم) "أصبحت معظم النصوص الدرامية التي قدمت وتقدم في ظل الظروف الراهنة بحاجة إلى الفبركة من أجل الاستمرار، حيث يتم اختلاق أحداث تقع في بلدان مختلفة، أو قصص بعيدة عن الواقع حتى يتم تصوير العمل في أماكن أخرى خارج سوريا".

من جهة أخرى، أشار إلى أن علاقته بالفنانين السوريين جيدة ويتواصل مع كثير منهم، ولكنه في الفترة الماضية كان يقضي معظم وقته في مساعدة عائلته التي تضرر كثير من أفرادها من جرّاء الأحداث، وتعرّضت منازلهم للتدمير، ما اضطره إلى العمل على نقلهم إلى خارج سورية.

وحول مسلسل أبو جانتي قال الفنان السوري "إنّ المسلسل الذي قدّم منه جزأين، كان من المقرّر أن يتضمن خمسة أجزاء كل جزء يدور في بلد، ولكن توقف العمل فيه نتيجة للأحداث التي وقعت في سورية والمنطقة، وبات من الصعب تصوير الأجزاء المتبقية".

وأوضح أن مشروع مشاركته في فيلم أجنبي مازال قائماً، ولكن تم تأجيل تصوير الفيلم لشهرين بسبب مشاكل إنتاجيّة، مشيراً إلى أن الفيلم بعنوان "فريدوم هورس" أو "حصان الحرية"، لافتاً إلى مشاركته في فيلم عالمي آخر، ولكن أسرة الفيلم تتحفظ على الإعلان عن تفاصيله.

وفي سياق آخر، عبّر سامر المصري عن إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه الدراما المصرية في السنوات الأخيرة.

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