أصالة ترافق ابنتها شام إلى شهر العسل في هولندا

غادرت الفنانة أصالة نصري القاهرة متوجهة إلى أمستردام لإحياء حفل بمناسبة يوم السلام العالمي بالعاصمة الهولندية امستردام يوم الأحد القادم 21 سبتمبر.

الحفل سيحضره عدداً كبيراً من المشاهير العالميين مثل اوبرا وينفري وجنيفر لورانس وكوين لاتيفا ومارون فايف ، وسيذاع دوليا على الفضائيات والانترنت.

أصالة لم تسافر بمفردها بل اصطحبت العروس ابنتها شام وعريسها أحمد جوهر إضافة إلى شقيقها أنس وزوجها طارق العريان، فيما يبدو أنه احتفال بشهر عسل شام وجوهر وكذلك فرصة لأصالة لقضاء اجازة مع زوجها طارق العريان في جو عائلي.

أصالة كانت حريصة على التقاط صور مع أسرتها لحظة وصولها إلى مطار امستردام ومشاركة هذه اللقطات مع جمهورها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها.

يشار إلى أن شام تزوجت خلال الأيام القليلة الماضية بحضور نخبة من النجوم.

أصالة تغنّي في حفل زفاف إبنتها