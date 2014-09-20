وفاة نجمة الجاز جاكي كاين

كشفت مصادر صحفية أن مغنية الجاز الأمريكية Jackie Cain توفيت نهار الإثنين عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد تدهور صحتها في السنوات الـ 4 الأخيرة.

وقد أعلن اليوم خبر الوفاة صديق الراحلة الكاتب James Gavin، مشيراً إلى أنها فارقت الحياة في منزلها بنيو جيرسي.

يشار إلى أن Jackie Cain أسست مع زوجها Roy Kral واحداً من أهم فرق غناء الجاز المعروف بـ vocal duo ، إلى أن توفي الأخير في العام 2002.

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