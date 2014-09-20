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بالفيديو.. جورج إسحاق: المظاهرات الحالية لا تمت للسلمية بصلة.. وتعديل قانون التظاهر “ضروري”

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بالفيديو.. جورج إسحاق: المظاهرات الحالية لا تمت للسلمية بصلة.. وتعديل قانون التظاهر “ضروري” بالفيديو.. جورج إسحاق: المظاهرات الحالية لا تمت للسلمية بصلة.. وتعديل قانون التظاهر “ضروري”

قال جورج إسحاق، إن التظاهرات الموجوده في الشارع الآن لا تمت بأي صلة إلى السلمية، مشيرا إلى أن قانون العقوبات كفيل بمنع الخروج عن الإطار السلمي.

وأضاف إسحاق خلال حواره علي فضائية “صدى البلد” :” أن هناك حالة من الشحن الكبيرة لدي الكثر من أبناء الشعب المصري إزاء عملية القبض العشوائي على بعض الشباب الصغير وإلقاء بعض التهم التي من شأنها توقيع عقوبة الحبس عليهم “.

وأشار إسحاق إلى أنه من غير المعقول ان يقبض على كل شاب يعبر عن رايه وأري ان نأخذ الشباب إلى المشروعات القومية وحثهم علي المشاركة في مشروع قناة السويس الجديد.
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