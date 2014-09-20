رئيس جامعة بنى سويف: سقطت دولة الاخوان بالجامعة عقب فصل ” بديع ” .. وهناك 35 طالب ينتظروا الفصل

قال الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ان :”دولة الاخوان سقطت فى جامعة بنى سويف ولم يعد لهم وجود داخل الجامعة والدليل ان جامعة بنى سويف خلال العام الماضى لم تشهد حالة عنف واحدة فى الجامعة ولم يكن موجودًا سوى مظاهرات من العشرات من الطلاب .

وأضاف لطفي ان :” مرشد الاخوان عقب فصله من الجامعة وصدور احكام باعدامه اتهمنى عدد من اساتذة وطلبة الاخوان على قناة فضائية باننى ” رئيس انقلابى “، موضحًا :” هناك 35 طالب ينتظروا الفصل امام الشئون القانونية محرضين على التخريب بسبب مخالفة اللوائح الجامعية واضاف اننى عندما طلبت من مدير امن بنى سويف السابق وجود قوات امام باب الجامعة رفض “، وقال لى بالحرف :” لن نقف امام باب الجامعة لان هناك هدوء فى الحرم الجامعى ببنى سويف وسنقف خارج اسوار الجامعة بعيدًا عنها ” .

واضاف لطفي :” الجامعة لم تلغ حق التظاهر والتعبير عن الرأي بل قامت بتنظيمه والسماح به طالما كان في إطار سلمي ودون التأثير علي سير العملية التعليمية وبشروط أقرها القانون واللوائح المنظمة وأهمها الحصول علي إذن مسبق وتحديد المكان والموعد “.

ولفت رئيس جامعة بني سويف أن :” البروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية و الجامعات ممثلة لوزارة التعليم العالي يتضمن تنظيم وتحديد مسئوليات الطرفين في حفظ الأمن والتعامل مع الشغب والعنف داخل الجامعات كمنشأة تعليمية “، مشيرًا الى أن :” المجلس الأعلي للجامعات سيناقش في اجتماعه القادم الحرس الجامعي وسنلتزم بالقرارالنهائي ورأي الاغلبية بالإضافة إلي الإلتزام ايضًا بحكم القضاء الإداري في هذا الشأن ” ، مضيفًا أن :” هناك كشوف من الأمن المدنى تم تسليمها لإدارة الجامعة بأسماء الطلاب الذين وجهت إليهم الجامعة إنذاراً بالفصل و المحرضين والمحرضات علي التظاهر والتجمهر ومثيري الشغب المقيمين بالمدينة العام الماضي و إستبعادهم وعدم قبول أوراقهم بالمدينة هذا العام ” .

وقال رئيس الجامعة ان :” مجلس الجامعة لم يبتدع بدعة عندما قرر فصل اى طالب العام القادم يسى الى رئيس الجمهورية او اى رمز من رموز الدولة لان هذا يدخل فى نطاق السب والقذف الذى يعاقب عليه القانون بالسجن واى طالب متجاوز فى استخدام شعارات ارهابية او استخدام هتافات تسى الى الدولة او موسساتها سيعاقب طبقًا للقانون وقال لن يتم الموافقة على انشاء (اسرة طلابية ) على خلفية حزبية وسندعم الاسر التى تقوم بانشطة طلابية معتادة كما هو معروف داخل الجامعة .