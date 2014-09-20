مدير أمن الفيوم: لن يهنأ الإرهابيين بفعلتهم وضبطهم سيكون أقرب مما يتصورون

أكد اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ” أونا ” :” أن مرتكبى الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته ” رقيب شرطة ” وأصيب فيه ضابط وأمين شرطة ، لن يهنئوا بفعلتهم ” ، مشددًا على أن :” كافة رجال الشرطة على أهبة الاستعداد لضبطهم وإحضارهم لإرتكابهم عمل إجرامى إرهابى وصفه بالشنيع ” .

> وتابع أن :” كل جريمة ناقصة وغير مكتملة وأن هناك توصل لبعض الدلائل التى سوف ترشد رجال الشرطة للجناة فى أقرب مما يتصور هؤلاء الإرهابيين الذين قاموا بإطلاق النيران بخسة وندالة على رجال يقومون بواجبهم ” .

كان الطريق الدائرى بمدخل مدينة الفيوم قد شهد حادث إرهابى عقب قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على سيارة شرطة كانت تقف لتأمين محولات الكهرباء ومتابعة الحالة الأمنية ، مما تسبب فى استشهاد سائق السيارة أحمد أبو النور ” رقيب شرطة ” وإصابة الضابط أحمد محمد محمد هاشم وأمين الشرطة محمد سيد صادق .