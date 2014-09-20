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10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن قتلة الصحفيين الأمريكيين فولي وسوتلوف

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10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن قتلة الصحفيين الأمريكيين فولي وسوتلوف 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن قتلة الصحفيين الأمريكيين فولي وسوتلوف

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة  اقتراح قانون يتضمن تقديم مكافأة بقيمة 10 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المسؤولين عن خطف وقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.

والقانون سيحرك، فور تبنيه في مجلس النواب، برنامجًا لوزارة العدل يكافئ مخبرين في مكافحة الإرهاب لكي يتم استهداف كل مشارك في احتجاز وتصفية الرجلين.

وأعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، المشارك في وضع هذا القانون، أن طريقة تخليد ذكرى جيمس فولي وستيفن سوتلوف تكمن في محاكمة القتلة الأشرار.

يذكر أن “برنامج المكافآت من أجل العدالة” انفق نحو 125 مليون دولار لأكثر من 80 شخصًا منذ وضعه في 1984.

 

أ ف ب

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