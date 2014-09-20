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«خيرية العيسى» تتكفل بإجراء عمليات جراحية ل56 مريضاً.. بالمدينة

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المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    قدمت مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية دعماً مادياً لجمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة لإجراء عمليات جراحية لعددٍ من المستفيدين من خدمات الجمعية العلاجية المجانية داخل المدينة ومحافظاتها، من خلال برنامج العلاج الخيري، حيث يأتي هذا الدعم إسهاماً منها بتفعيل دور العمل الخيري.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد بن مبارك الردادي أن الدعم الذي تلقته الجمعية من مؤسسة العيسى يتمثل بإجراء عمليات جراحية مختلفة ل56 مريضاً من المشمولين بخدمات الجمعية العلاجية، منوهاً بأن هذا الدعم يساهم في تفعيل الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية في سبيل التخفيف عن المرضى أصحاب الدخول المحدودة، بالإضافة إلى المساهمة في تحمّل الأعباء والالتزامات المادية لتوفير خدمات صحية من دون مقابل لأصحاب الأمراض المزمنة في حالة توفّر شروط الحاجة والمساعدة. وأعرب الردادي عن الشكر والتقدير لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية على ما يقدمونه من أعمال خيرية تهدف إلى تحقيق تعاون خيري مثمر يفضي إلى توفير العلاج المجاني للمرضى المحتاجين مع تقديم العناية الصحية الخيرية لهم.

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