«إعلاميو الرياض» يلتقون بوفد قافلة الإعلام السياحي الخليجي

التقى رئيس وأعضاء المركز العربي للإعلام السياحي أثناء قافلة الإعلام السياحي الخليجي التي تتواجد في الرياض هذه الأيام بمقر إقامتهم بفندق الريتز كالتون رئيس ومؤسسي وأعضاء ملتقى إعلامي الرياض.

ورحب رئيس ملتقى إعلامي الرياض عبدالعزيز العيد، بالضيوف الإعلاميين من دول الخليج في الرياض أعضاء المركز العربي للإعلام السياحي. وقال إن الإعلام هو الوجه المنير للتنمية وانتم بمركز كم وجهودكم تبرزون جهود دولنا الخليجية في مجال السياحة التي أصبحت ركيزة العمل التنموي.

وقال العيد إننا في ملتقى إعلامي الرياض نتطلع إلى التوصل لمذكرة تؤدي توأمه مع المركز العربي للإعلام السياحي من اجل خدمة شعوبنا الخليجية والعربية، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الأفكار وبحث مجالات التعاون المشترك في ما يخدم الطرفين وحقلي الإعلام عموما والإعلام السياحي خصوصاً.

وأشاد حسين بن علي المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، بفكرة ملتقى إعلامي الرياض. وقال: "اتمنى أن تعم هذه الفكرة الرائدة كل العواصم العربية يلتقون الإعلاميين ويناقشون مواضيعهم وهمومهم ويطوّرون أعضاءها الجدد وينقلون خبراتهم لغيرهم، واقترح المناعي ميثاق شرف يلتزم به الأعضاء المنتمين لمثل هذه الملتقيات".

واتفق الطرفان على بدء حوار مشترك نحو خطوات من التعاون لإيجاد صيغة عملية تترجم البرامج التي يعمل المركز والملتقى على تنفيذها، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية.