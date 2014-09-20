المجلس الصحي: الخدمات الطبية تطورت.. وترجمتها المؤشرات الصحية المتميزة

وصف عدد من المسؤولين في المجلس الصحي السعودي ذكرى اليوم الوطني ال 84 للمملكة، بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب للقيادة الرشيدة معتبرين هذا اليوم يوم تاريخي راسخ في ذاكرة أبناء الوطن.

واوضح ل "الرياض" الدكتور يعقوب المزروع امين عام المجلس الصحي السعودي، أن القطاع الصحي حقق قفزات نوعية في مجال الخدمات الطبية والتي ترجمتها المؤشرات الصحية المتميزة. وقال: "جاءت المشاريع الصحية تحقيقاً للأهداف التي تضمنتها إستراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس الصحي السعودي ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر، منسجمة مع ما دعت إليه في أسسها الإستراتيجية من توزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن جغرافياً وسكانياً بما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة أفراد وفئات المجتمع في جميع مناطق المملكة".

واضاف: "استمد المجلس الصحي السعودي العزيمة في تنفيذ وأداء مهام عمله من القيادة السعودية التي قادت مسيرة الوطن والمواطن بتطلعات واعدة، حيث نفذ المجلس العديد من الأنشطة المهمة في الشأن الصحي، آخذاً على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة".

من جهته اشار مساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور عبدالله الحريري، أن ما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار، وما تشهده من نقلة حضارية وقفزات تنموية جعلها في مصاف دول العالم.

وأضاف الدكتور الحريري، أن الخدمات الصحية تحظى دوماً باهتمام بالغ ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للوصول بالمستوى الصحي للمواطن إلى المستوى الأفضل، ناهيك عن تذليل الصعوبات والعقبات أمام نمو وتميز هذا القطاع سواء بتوفير الأجهزة والمعدات المتطورة ثم دعم برامج التعليم والتدريب للعنصر البشري مروراً ببناء المنشآت والمستشفيات والمشاريع الحيوية التي تستهدف العناية بإنسان هذا الوطن وتقدمه، حيث تحقق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات ضمن خطة إستراتيجية صحية شاملة تهدف إلى تقديم خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية.