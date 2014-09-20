بالأسماء.. استشهاد شرطي وإصابة ضابط وأمين بهجوم مسلح على دورية بالفيوم

هاجم مسلحون سيارة دورية شرطية على الطريق الدائرى بمدينة الفيوم وأطلقو عليهم وابل من الرصاص أسفر عن مقتل سائق سيارة الدورية الشرطية وإصابة ملازم أول وأمين شرطة بإصابات خطيرة.

كان اللواء الشافعي حسن أبو عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارًا، يفيد مقتل أحمد محمد أبو النور شرطي سائق سيارة دورية شرطية وإصابة أحمد محمد هاشم، ملازم أول وأمين شرطة محمد سيد صادق بقسم شرطة الفيوم.

وأفادت تحريات النقيب عمرو الباسل معاون مباحث البندر بإشراف اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى أن الدورية الشرطية كانت تقوم بالمرور على محولات الكهرباء حول الطريق الدائرى لمدينة الفيوم وأثناء مرورها بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض هاجمها مسلحون من الزراعات ببنادق آلية وأطلقو عليها وابل من الرصاص مما أسفر عن مصرع قائد سيارة الدورية وإصابة الملازم أول وأمين لشرطة.

وانتقل الى موقع الحادث اللواء الشافعي، مدير الأمن ومدير إدارة البحث ومفتش الأمن الوطني، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة الجناة ورجح مصدر أمني أن وراء ارتكاب الحادث عناصر من جماعة الإخوان، وتم وضع أكمنة شرطية حول مداخل ومخارج مدينة الفيوم لفحص الخارجين والداخلين إليها.