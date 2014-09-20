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ضبط 2 من «ألتراس ربعاوي » و5 من مظاهرة إخوانية

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شن قطاع الأمن الوطني ببورسعيد بدعم من مجموعات قتالية حملات لضبط عناصر مطلوبه من أعضاء ما يسمي بـ«ألتراس ربعاوي»، فيما القت قوات أمن بورسعيد القبض على خمسة من المشاركين في وقفة احتجاجية نظمتها جماعة الاخوان بحي الزهور.

وتفرق المشاركين فيها بمجرد رؤيتهم للقوات في الشوارع الجانبية وتم القبض على خمسة منهم, ويقوم قطاع الأمن الوطني بفحص العناصر المضبوطة والكشف عليهم جنائيا ومدي صلتهم بأحداث عنف وإلقاء محدثات صوت انفجرت بعدة أماكن بأحياء المناخ والزهور الأسبوع الماضي.

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