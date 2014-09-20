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وزير الأوقاف يشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين بترميم الجامع الأزهر

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ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشدة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكريم بترميم الجامع الأزهر على نفقة المملكة العربية تقديرًا من جلالته لدور الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام، وليس ذلك بمستغرب من شخصية كبيرة وحكيمة وقائدة كخادم الحرمين الشريفين لها ثقلها السياسي واحترامها في العالم كله.

كما ثمن وزير الأوقاف في بيان له بشدة أيضًا ما تقوم به دولة الإمارات العربية تجاه بصفة عامة والأزهر الشريف بصفة خاصة.

كما أشاد الوزير وبتقدير عال وخاص هذا السمو والرقي الذي تجلى في تقبيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لرأس فضيلة الإمام الأكبر، خلال لقائه بالامام الاكبر بمقر المشيخة، وقال هذا إن دل فإنما يدل على كريم خلق ومعدن عربي أصيل، فالشيئ من معدنه لا يستغرب، كيف لا وهو ابن حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

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