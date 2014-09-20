ممدوح الدماطي: أخاف من حساب يوم القيامة عند تعرض الآثار للخطر.. و«زوسر» بخير

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن هرم «زوسر» آمن تماما، وتجري به أفضل عملية ترميم بشهادة خبراء اليونسكو، موضحا أن الهرم بخير وسليم ولن يخرج من قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال «الدماطي» في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج «مع أهل مصر» على قناة التحرير، مساء الجمعة، إنه لا توجد أي انهيارات بالهرم، والترميمات التي تجري الآن هي للكتل الصخرية التي سقطت بعد زلزال 1992، مشيرا إلى أن أعمال الترميم تستغرق وقتا طويلا ولن تنتهي قبل 3 سنوات.

وأشار «الدماطي» إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة سيعيد رسم خريطة السياحة في مصر، موضحًا أن القناة منطقة متميزة بالآثار شرقا وغربا، وسيتم افتتاح «بانوراما عسكرية» في منطقة القناة تعرض تاريخ العسكرية المصرية.

وتابع أنه «سيتم افتتاح معارض مؤقتة للآثار في شرم الشيخ والغردقة خلال 3 شهور»، كما سيتم تنظم عدد من المعارض بالخارج، متوقعا أن يجلب المتحف الكبير عند افتتاحه نحو 5 مليون زائر سنويا.

وأشار وزير الآثار إلى أن الإمارات ستتولى ترميم المتحف الإسلامى بالكامل من الداخل، كما أرسلت إيطاليا 10 ملايين يورو لتطوير وترميم المتحف الروماني، وهناك خطة لتحويل شارع الجمالية إلى متحف مفتوح مثل شارع المعز.

وحول مشاعره عند احتمال تعرض أي أثر للخطر، قال «الدماطى»: «أشعر بوخزة ضمير والخوف من الحساب يوم القيامة.. وربنا يستر»، داعيا الشعب المصري إلى معرفة وتقدير أنه صاحب أعظم وأكبر كنز من التراث الإنساني.