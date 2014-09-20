غرق طالب وطفلين فى البحر اليوسفى ببنى سويف

لقى طالب وطفلين من قرى مازورة والشنطور بمركز سمسطا والمجاهد بمركز الفشن اثناء استحمامهم بالبحر اليوسفى بمحافظى بنى سويف.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير امن بنى سويف تلقى بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة بغرق حسن رجب محمد 15 سنة طالب ومقيم قرية مازوة بمركز سمسطا وغرق كريم احمد رشاد 4 سنوات مقيم عزبة الشنطور بمركز سمسطا وغرق الطفل احمد سعد انور حسين 5 سنوات مقيم قرية اقفهص بمركز الفشن.

وتبين من تحريات المقدم محمود الشريف رئيس مباحث سمسطا ان الطالب حسن رجب مقيم بقرية مازورة واثناء استحمامه بالبحر اليوسفى ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار مما ادى الى غرقه ولم يتهم عمه خطيب رجب محمد احدا وتم انتشال جثته وتحرير محضرا بالواقعة وتبين ان كريم احمد رشاد من قرية الشنطور واثناء قيامه باللهو امام منزله على شاطى البحر اليوسفى انزلقت قدماه مما ادى الى سقوطه فى البحر وغرقه وتمكنت قوات الضفادع البشرية من انتشال جثته.

وفى قرية المجاهد التابعة لمركز الفشن تم انتشال جثة الطفل احمد سعد انور 5 سنوات وتبين عدم وجود اى اصابات ظاهرية فى الجثة وقرر عمه احمد انور ترزى مقيم بقرية اقفهص بمركز الفشن انه اثناء قيام نجل شقيقه بزيارة جده بقرية المجاهد قام الطفل بمغافلته والنزول بمياه البحر اليوسفى للاستحمام ولعدم اجادته السبابحة جرفه التيار مما ادى الى غرقه تم نقل الجثث الثلاث الى مستفيات الفشن وسمسطا المركزى وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهات جنائية وتحرر المحاضر اللازمة عن الوقائع الثلاث وامر المستشار وليد الرفاعاى المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتصريح بدفن جثث الطالب والطفلين وتحريات المباحث حول الواقعة.