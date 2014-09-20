مصدر أمنى بالفيوم: حادث الكمين ” إرهابى ” .. والجناة أطلقوا النيران من الزراعات

لقى ” عسكرى ” مصرعه ، وإصيب ضابط وأمين شرطة بطلقات نارية ، إثر قيام مجهولين ، بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالفيوم كانت تقف فى كمين على الطريق الدائرى بالقرب من منطقة عبد المنعم رياض .

> وأوضح مصدر أمنى أن :” الحادث ” إرهابى ” ، ارتكبه مجهولين يستقلون دراجة بخارية ، خرجوا من وسط الزراعات وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية باتجاه السيارة التى كانت تقف فى الكمين ، مما تسبب فى مصرع العسكرى ، وأصيب الضابط بطلق نارى فى فخذه الأيمن وكذلك أمين الشرطة أصيب فى قدمه اليمنى .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالطريق الدائرى مما تسبب فى وفاة سائق السيارة أحمد أبو النور ” عسكرى ” وإصابة الضابط أحمد محمد محمد هاشم بطلق نارى ، كما أصيب أمين الشرطة محمد سيد صادق بطلق فى قدمه اليمنى ، وتم نقلهما إلى مستشفى العجوزة لتلقى العلاج .