انعقاد المؤتمر السنوى الرابع للجمعية المصرية الحديثة للباطنيين

يعقد المؤتمر السنوى الرابع للجمعية المصرية الحديثة للباطنيين فى الفترة من 28 : 29، وصرح الدكتور شريف الهوارى أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى سكرتير عام الجمعية وسكرتير عام المؤتمر.

وهناك نقل حى مباشر من إنجلترا، ويتم منح الشهادة الأمريكية للتعليم الطبى المستمر، ويشمل جميع تخصصات الباطنة مثل القلب والسكر وأمراض الدم والأمراض المعدية يشارك فى المؤتمر حوالى 400 طبيب.

وهناك عدة أبحاث تتعلق بالأمراض الصدرية والربو الشعبى وهناك أبحاث تتعلق بأمراض المناعة وعلاقة السكر بأمراض المناعة وزرع النخاع.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف الهوارى يلقى محاضرة عن عدم فعالية الأنسولين أسبابة وعلاجه، حيث يتم إلقاء نظرة على التغيرات التى تحدث داخل الخلية فى مرضى السكر.

حيث إن هناك 85% من مرضى السكر يعانون من السمنة وهذه السمنة نتاج لبعض المواد الكيميائية داخل الخلية التى تبطل مفعول الأنسولين ونعطى أدوية لمنع إنتاج هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى ضرورة إنقاص الوزن.