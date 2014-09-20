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«هيومن رايتس» تنتقد عدم إدانة مجلس الأمن لانتهاكات جيش العراق والميليشيات

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وجه المسؤول عن منظمة «هيومان رايتس» لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقادات شديدة للبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الوزارية المفتوحة، الجمعة، حول مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

وقال مدير منظمة «هيومان رايتس» بالأمم المتحدة فيليب بلوبيون إن «هذه المناقشة المهمة التي عقدها المجلس، إفتقدت بشدة توجيه الإدانة للانتهاكات الجسيمة من قبل الجيش العراقي والمليشيات الشيعية المتحالفة معه، وهي انتهاكات موثقة، من شأنها أن تؤدي إلى تزايد تفاقم عزلة المجتمعات السنية في العراق، وعزلة الذين يقفون ضد تنظيم داعش».

وأضاف أن «تجاهل ادانة انتهاكات الجيش العراقي والميليشيات الشيعية من شأنه أن يساعد- عن غير قصد- في تقوية العدو ذاته الذي علينا مواجهته».

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