معظم الأمهات يفشلن فى التواصل مع أطفالهن بعد الولادة

أظهرت دراسة جديدة، أن معظم الأمهات يفشلن فى التواصل مع أطفالهن ولا يشعرن بأنهن "أمهات طبيعيات" بعد الولادة.

وذكرت صحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن الدراسة استندت إلى استطلاع واسع النطاق للرأى شمل أكثر من ألفى أم كشفن أنهن يجاهدن بشدة من أجل تكوين رابط سريع مع أطفالهن، وأكدن أنهن لا يشعرن "بأنهن أمهات طبيعيات".

وقالت نحو ثلث المستطلعات إنهن يشعرن بالخوف الشديد حيال فكرة تولى مسئولية حياة إنسان آخر، غير أن هذا الأمر لم يمنعهن من ارتداء قناع الشجاعة أمام عائلاتهن وأصدقائهن والتأكيد لهم أنهن يتكيفن بشكل جيد مع الأمومة.

كما أشارت نسبة كبيرة من الأمهات اللاتى شملهن الاستطلاع أيضا إلى أنهن يشعرن بالخجل حيال الفشل فى تلبية مطالب دورهن الجديد كأمهات.

وقال متخصصون فى علم نفس تربية الأطفال، إن الأمهات الجديدات لا يجب أن يصبحن قاسيات على أنفسهن لأنهن لا يقمن بالمهام الصحيحة دائما على أكمل وجه وإن الإبقاء على عاطفة أمومة جيدة هو الذى يحتاجه الطفل لينشأ بشكل طبيعى.

ووجد الاستطلاع أيضا أن معظم الأمهات الجدد -79 بالمائة- أوضحن أن عدم النوم ليلا هو أكثر الأمور صعوبة عند العناية بطفل مولود حديثا، كما أشارت واحدة من كل ثلاث إلى أنهن يشعرن بأنهن "أمهات سيئات" عندما يشعر أطفالهن بالانزعاج.