السفارة الأمريكية بالخرطوم تحذر رعاياها من تظاهرات متوقعة اليوم

حذرت السفارة الأمريكية بالخرطوم رعاياها بتجنب مظاهرات معادية للنظام الحاكم بالسودان، يتوقع اندلاعها في العاصمة السودانية (الخرطوم) اليوم السبت إحياء لذكرى احتجاجات سبتمبر العام الماضي اعتراضًا على رفع الدعم عن المحروقات.

وأكد بيان صحفي – صادر عن السفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم الجمعة – أن التظاهرات تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتوقعت أن تنطلق من الميادين العامة بالعاصمة ، وقد تتجه نحو القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ دخول شهر سبتمبر الجاري تزايدت مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة لإحياء ذكرى الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود التي اندلعت بمدينة ودمدني ، في 23 سبتمبر العام الماضي ، سرعان ما امتدت للعاصمة السودانية (الخرطوم) وبقية الولايات وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

أ ش أ