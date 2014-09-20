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بالصور .. حفل زفاف جماعى للأيتام وأصحاب الحالات الخاصة بدمنهوربالبحيرة

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بالصور .. حفل زفاف جماعى للأيتام وأصحاب الحالات الخاصة بدمنهوربالبحيرة بالصور .. حفل زفاف جماعى للأيتام وأصحاب الحالات الخاصة بدمنهوربالبحيرة

نظمت محافظة البحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، حفل زفاف جماعى لعدد 57 عروس من الحالات الخاصة والايتام بمدن ومراكز المحافظة.

وقال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة أن :” اختيار المشاركين فى حفل الزفاف الجماعى،جاء من خلال لجنة من المحافظة و مديرية التضامن الاجتماعى للتأكد من استحقاقهم للمساعدات التى تقدمها المديرية و رجال الاعمال و المحافظة. وهى عن اجهزة كهربائية (ثلاجة وبوتجاز بمشتملاته وغسالة وخلاط ومروحة وبطانية) بقيمة 5 الاف جنية لكل عروس ساهم فيها رجال الاعمال بالمحافظة.

و قام هدهود باهداء كل عروس مبلغ 500 جنية مقدمه من الدكتورة غادة والى – وزيرة التضامن الاجتماعى عن طريق بنك ناصر الاجتماعى بدمنهور.

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