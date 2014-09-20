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بالصور .. تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات ببورسعيد‎

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بالصور .. تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات ببورسعيد‎ بالصور .. تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات ببورسعيد‎

وصل الي مدينة بورسعيد ظهر اليوم منتخب الوطني لكرة الصالات .

و أدي الفريق صلاة الجمعة بمسجد السلام ثم تناول اللاعبون طعام الغذاء و خلدوا للراحة ،  ثم بدأوا التدريب المسائي في صالة بورسعيد .

و قال نادر رشاد المدير الفني للمنتخب ان :” بطولة القارات ستبدأ يوم 23 اكتوبر من الشهر القادم بدولة الكويت،  و يشارك فيها منتخبات البرازيل و الارجنتين و ايطاليا باعتبارهم ابطال اوروبا و ابطال عالم سابقين و هو ما يجعلنا ان نكون مستعدين لهم بأذن الله  ” .

و اشار المدير الفني ان :” اللاعبين لديهم عزيمة وروح قتالية لرفع اسم مصر عاليًا “،  مشيرًا :” ان معسكر بورسعيد سيحقق فائدة كبيرة للهدور الذي تتميز به بورسعيد ”  .

و أكد أن :” منتخب مصر يضم نجوم جديدة وواعدة و سيكون لهم شأن كبير خلال الاعوام القادمة بعد فوزنا ببطولة افريقيا ” .

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