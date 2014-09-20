بالصور .. تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات ببورسعيد‎

وصل الي مدينة بورسعيد ظهر اليوم منتخب مصر الوطني لكرة الصالات .

و أدي الفريق صلاة الجمعة بمسجد السلام ثم تناول اللاعبون طعام الغذاء و خلدوا للراحة ، ثم بدأوا التدريب المسائي في صالة بورسعيد .

و قال نادر رشاد المدير الفني للمنتخب ان :” بطولة القارات ستبدأ يوم 23 اكتوبر من الشهر القادم بدولة الكويت، و يشارك فيها منتخبات البرازيل و الارجنتين و ايطاليا باعتبارهم ابطال اوروبا و ابطال عالم سابقين و هو ما يجعلنا ان نكون مستعدين لهم بأذن الله ” .

و اشار المدير الفني ان :” اللاعبين لديهم عزيمة وروح قتالية لرفع اسم مصر عاليًا “، مشيرًا :” ان معسكر بورسعيد سيحقق فائدة كبيرة للهدور الذي تتميز به بورسعيد ” .

و أكد أن :” منتخب مصر يضم نجوم جديدة وواعدة و سيكون لهم شأن كبير خلال الاعوام القادمة بعد فوزنا ببطولة افريقيا ” .