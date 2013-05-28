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مؤتمر التيار الشعبي ينفي دعوة "الحرية والعدالة" للمشاركة

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مؤتمر التيار الشعبي ينفي دعوة "الحرية والعدالة" للمشاركة مؤتمر التيار الشعبي ينفي دعوة "الحرية والعدالة" للمشاركة
إدارة المؤتمر ترحب بالحوار وبطرح كافة الرؤى ووجهات النظر بما فيها ممثلين لقوى إسلامية غير الإخوان

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

نفت إدارة مؤتمر (تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في ) الذي يقيمه التيار الشعبي ما تردد حول قيام التيار بتوجيه الدعوة لحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في مؤتمر التيار الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد.

وقال منظمو المؤتمر، في بيان اليوم، إنه كان هناك اقتراح بالفعل من بعض المشاركين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتوجيه الدعوة لكافة القوى السياسية والأحزاب بما فيها الحرية والعدالة، وأن هذا كان السبب وراء تصريح السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار ومنسق لجنة العلاقات الخارجية، لكن تمت مراجعة هذه الفكرة لاعتبارات سياسية تتعلق بالخلاف الواضح والمعلن سياسيا بين التيار وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بسبب سياساتهم في الحكم وإدارة البلاد، ولم يحدث بالفعل أن تمت دعوة أي من ممثلي الإخوان وحزبهم.

وأكدت إدارة المؤتمر أنها بالتأكيد ترحب بالحوار وبطرح كافة الرؤى ووجهات النظر، والدليل أن التيار في المؤتمر الذي ينظمه يستضيف قوى سياسية متعددة وباحثين ومتخصصين من مختلف الخلفيات والاتجاهات بما فيها ممثلين لقوى إسلامية غير الإخوان، وما يفترض على الإخوان وحزبهم القيام به هو تطبيق سياساتهم إذا كانوا حقا ينحازون للاندماج الوطني وللمواطنة كأحد أسس بناء مجتمع ما بعد ثورة يناير، وأن المؤتمر الذي ينظمه التيار غرضه طرح سياسات وطنية بديلة عن سياسات السلطة الحاكمة في استكمال لدور التيار في طرح بدائل على الشعب المصري وهو الذي بدأه مع المؤتمر الاقتصادي.

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