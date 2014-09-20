الإسماعيلي يتسلم البطاقة الدولية للاعبه البرازيلي الجديد

وصلت البطاقة الدولية لصانع الألعاب البرازيلي ألكسندرو لوبيز إلى الإسماعيلي، ليصبح من حق الدراويش إشراكه في المباريات بصفة رسمية.

وكان البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي، قد أصر على التعاقد مع مواطنه صانع الألعاب لتدعيم خط هجوم الدراويش.

وأتم الإسماعيلي تعاقده مع اللاعب صاحب الـ29 عاما عن طريق البريد الإلكتروني.

ولم يدخل لوبيز قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري المصري يوم الأحد، بسبب عدم وصوله من البرازيل حتى الآن.

وكان الإسماعيلي قد افتتح مشواره في الدوري بالتعادل مع المصري البورسعيدي 2-2.