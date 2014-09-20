الأهلي ' الحاسم ' لا يعرف إلا التتويج أمام القطن

لا يلعب الأهلي أمام القطن الكاميروني إلا في مواجهات حاسمة، وهو ما سيتكرر السبت في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويواصل الأهلي مشواره في البطولة التي لم يتمكن أي فريق مصري من التتويج بها من قبل، والتي يمنح الفوز بها اللقب القاري رقم 20.

وتأهل المارد الأحمر إلى هذا الدور في صدارة المجموعة الثانية، ليواجه القطن وصيف المجموعة الأولى.

هذا التأهل لم يكن مرضيا للجماهير الحمراء، خاصة في المباريات الثلاثة الأخيرة تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي فاز على سيوي سبورت ثم خسر من نكانا، قبل أن يتعادل بصعوبة مع النجم الساحلي في القاهرة.

ولكن كل هذا تغير بعد تتويج جاريدو بالبطولة الأولى مع الأهلي، بالفوز على الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر.. ولكن الاستمرار الآن مطلوب أمام القطن.

تاريخ حاسم

الأهلي والقطن لا يلتقيا إلا في المواجهات الحاسمة، حيث لعب الفريقان لأول مرة معا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008.

وتوج الأهلي وقتها بالبطولة السادسة له في دوري الأبطال، عقب الفوز 4-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ففاز الأهلي في القاهرة 2-0 بهدفي وائل جمعة وأمادو فلافيو، قبل أن يتعادل 2-2 في جاروا.

وسجل للأهلي في الإياب أحمد حسن والقائد شادي محمد.

ثم تكررت المواجهة في نصف نهائي دوري الأبطال 2013، ولكن كانت المباراة الأولى في جاروا.

وحافظ الأهلي على تعادله 0-0 في مباراة الذهاب حتى قبل نهايتها بـ25 دقيقة، ولكن الحكم قرر إلغاءها بسبب الطقس السيء وهطول الأمطار بشدة على الملعب، ليضطر الفريق الأحمر لخوض إعادة كاملة.

واستفاد الأهلي من هذه الإعادة، حيث حقق نتيجة أكثر إيجابية بالتعادل 1-1، حيث سجل له محمد أبو تريكة هدفا رائعا.

وتعرض نجوم الأهلي الدوليين في الفترة بين مباراتي الذهاب والإياب، لضربة قوية بالخسارة مع منتخب مصر من غانا في كوماسي 6-1 في تصفيات المونديال.

وهو ما ظهر تأثيره في مباراة الإياب، ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الإياب بالجونة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي أهلت الأهلي للنهائي.

وكان الأهلي على موعد مع اللقب الثامن له في البطولة، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس في النهائي.

ظروف مشابهة؟

الأهلي يدخل مباراة القطن هذا العام بمشاعر شبيهة لما مر عليه الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث واجه القطن بعد خسارة مخيبة للمنتخب أمام غانا 6-1 في تصفيات المونديال.

حيث بات منتخب مصر قريبا من الغياب عن كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي، بالخسارة من السنغال ثم تونس.

ولكن الأهلي الآن أفضل كثيرا معنويا، بعد التتويج مؤخرا بالسوبر على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

موقف القطن

يتصدر القطن الدوري الكاميروني بعد مرور 28 جولة، رغم أنه لعب 24 مباراة فقط.

وخسر القطن مباراة واحدة على ملعبه في كأس الكونفدرالية، كانت أمام ليوبار وبنتيجة ثقيلة 4-0 في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى.

وفاز القطن على ضيوفه بترو أتليتكو، ريال باماكو، وأسيك ميموزا قبلها.

أسلحة القطن

"أربعة لاعبين في القطن نرى أنهم الأكثر خطورة علينا، حارس المرمى ماكسيم فويدجو والظهير الأيمن أورتيجا دجيني والمهاجمين لويس ندونجوو وبوستان كاكو" - وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي.

أربعة أسلحة كاميرونية خطيرة ستشكل خطر على مرمي الأهلي، وتهديد لكافة هجمات الأهلي على مرمي القطن.

تعرف بالفيديو .. على أسلحة القطن التي يخشاها الأهلي