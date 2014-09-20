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السويد تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك الطيران الروسي مجالها الجوي

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السويد تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك الطيران الروسي مجالها الجوي السويد تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك الطيران الروسي مجالها الجوي

أعلنت السويد أمس الجمعة استدعاءها للسفير الروسي على خلفية قيام الطيران الروسي بانتهاك المجال الجوي السويدي.

وقالت الخارجية السويدية ـ في بيان نقلته  ”فوكس نيوز ” الأمريكية ـ إن الطائرات الروسية عبرت إلى داخل المجال الجوي جنوب بحر البلطيق في جزيرة أولاند الأربعاء الماضي ، واصفة ذلك ب “الانتهاك الخطير”.

وأفادت تقارير إخبارية سويدية بانتهاك طائرات روسية للمجال الجوي السويدي ، وهي طائرات مقاتلة من طراز (سوخوي – سو 24 ) ، ثم غادرت المجال الجوي عندما إقتربت منها إحدى المقاتلات التابعة لسلاح الجو السويدي.
> أ ش أ

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