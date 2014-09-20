السويد تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك الطيران الروسي مجالها الجوي

أعلنت السويد أمس الجمعة استدعاءها للسفير الروسي على خلفية قيام الطيران الروسي بانتهاك المجال الجوي السويدي.

وقالت الخارجية السويدية ـ في بيان نقلته شبكة ”فوكس نيوز ” الأمريكية ـ إن الطائرات الروسية عبرت إلى داخل المجال الجوي جنوب بحر البلطيق في جزيرة أولاند الأربعاء الماضي ، واصفة ذلك ب “الانتهاك الخطير”.

وأفادت تقارير إخبارية سويدية بانتهاك طائرات روسية للمجال الجوي السويدي ، وهي طائرات مقاتلة من طراز (سوخوي – سو 24 ) ، ثم غادرت المجال الجوي عندما إقتربت منها إحدى المقاتلات التابعة لسلاح الجو السويدي.

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