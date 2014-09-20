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مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة ” داعش “

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مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة ” داعش “ مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة ” داعش “

مجلس الأمن الدولي

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم عن دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة تنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام “داعش”.

واعتمد المجلس، في الجلسة الوزارية التي عقدها اليوم برئاسة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري، بيانا رئاسيا أدان فيه الهجمات التي تشنها المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلي مساندة جهود العراقية الجديدة والرامية إلي استقرار وازدهار جميع العراقيين.

وأعرب المجلس أيضا عن الغضب الشديد إزاء أعمال والخطف والاغتصاب والتعذيب التي يمارسها التنظيم ضد العراقيين، وضد مواطني البلدان الآخري.

وذكر البيان أن بعض هذه الأعمال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أ ش أ

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