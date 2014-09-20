الفحم لجمال ونضارة بشرتك!

هل أمعنتِ النظر من قبل في مكونات مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بك؟ إذا دققتِ جيداً في مكوناتها ستجدين أنها تحتوي على نسبة من الفحم الأسود بجانب الفيتامينات والأحماض المفيدة لبشرتك.

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فالفحم من المواد المفيدة للبشرة خصوصاً البشرة الدهنية التي تعاني من حب الشباب، كما أنه منظف جيد للتخلص من شوائب البشرة، إضافة إلى أنه لا يسبب تهيج البشرة الحساسة، لذلك نجده في مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة الحساسة، وهو أيضاً يناسب كل أنواع البشرة، فهو يخلصها من الأوساخ والدهون الموجودة بها، كما أنه جيد للشعر، إذ يساعد فروة الرأس في التخلص من الزيوت الزائدة بها.

ومن استخدامات الفحم للبشرة والشعر:

- إسفنجة Boscia Konjac: هي عبارة عن إسفنجة مخملية من الفحم الفعلي، وهذه الإسفنجة تساعد على تقشير البشرة بلطف، وجعلها أكثر إشراقاً.

- Coal Kuro Shampoo:هو نوع من شامبو الفحم وتنتجه شركة دنماركية متخصصة في الفحم الأبيض، فإذا كنت تبحث عن تنظيف عميق لفروة رأسك قومي باستخدام هذا الشامبو؛ لأنه رائع في التخلص من الزيوت الزائدة في الشعر.

- أقنعة الفحم الأسود: هذه الأقنعة رائعة للبشرة للتخلص من الأوساخ والرؤوس السوداء في 15 دقيقة فقط، فهي تترك بشرتك ناعمة وبدون احمرار أو تهيج للبشرة.

- GlamGlow SuperMud: هو علاج رائع للبشرة، فهو يساعد على جعل البشرة لينة ومشرقة، فالفحم يعمل كمغناطيس للدهون والأتربة الموجودة بالبشرة، ويتركها متوهجة ولا تشوبها شائبة.

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