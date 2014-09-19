«الصحة»: 120 ألف مريض قدموا للعلاج بـ«سوفالدي»

أعلن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن عدد مرضى «فيروس سي» الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني والراغبين في الحصول على عقار «سوفالدي» وصل إلى 120 ألف مريض، وذلك منذ إطلاق الموقع، صباح الخميس، وحتى الآن.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الجمعة، إن 90% من المسجلين على الموقع من المصريين بالداخل، و10% من المصريين المقيمين بالخارج من دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية والإمارات والهند.

وأضاف «عدوي» أن الموقع الإلكتروني يعمل بكفاءة ولم يشهد أي مشكلات تقنية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل جميع بيانات المرضى بنجاح، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال بيانات كافة المرضى الراغبين في الحصول على العقار.