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ننشر أسماء 19مسجون من الهاربين من سجن قسم أول المحلة

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ننشر أسماء 19مسجون من الهاربين من سجن قسم أول المحلة ننشر أسماء 19مسجون من الهاربين من سجن قسم أول المحلة

قسم أول المحلة الكبرى

كشف مصدر أمني عن أسماء 19 مسجون من الذين تمكنوا من الهرب اليوم الجمعة، من داخل قسم شرطة أول المحلة من جملة 22مسجون فروا هاربين.

والمساجين هم كل من محمد الباز الشحات الباز، محمد سيد احمد النوبي، وائل حلمي أحمد ، وحيد حسن عبد الله متولي، هيثم عبد الهادي الرفاعي، الرفاعي الرفاعي سليمان، ياسر عبد العزيز عبد العزيز، أحمد محمد صهيون محمد ،يحيي حسن الدالي، محمد عباس عبد الرحمن سالم، محمد حسنين الدمياطي, مصطفى عبد الحميد محمود، هشام الششتاوي عبد الغني، ياسر عبد العزيز الرخاوي، كريم اشرف حامد عطية, ياسر محسن سرحان، رأفت رفعت مصطفى،محمد محمد صهيون,أشرف محمد صهيون.

وأضاف المصدر، بأنه تم ضبط 6 مساجين حتى الأن وهناك حملات مكثفة في شوارع مدينة المحلة لضبط باقي المساجين.

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