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بالصور..الاجتماع الخامس والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة‏

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استضافت الجمعية العلمية بصيدلة المنصورة (سامبس) أول أمس الأربعاء الاجتماع الخامس و الثلاثون للجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، و تعتبر الجمعية العمومية هي الاجتماع الرسمي لاعضاء هيئه المكتب و 29 جمعيه ممثله للاتحاد في مختلف جامعات .

تمتد الجمعية العمومية لمدة من خمسة إلي سبعة أيام يتم فيها عرض الأعمال السنويه لكل من أعضاء هيئة المكتب والجمعيات العمومية و مناقشاتها و مناقشه أي مشروعات جديدة أو قرارات يتم طرحها، ويتم فيها أيضا الانتخابات السنوية لأعضاء هيئة المكتب الخاص بالاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة .

وتنظم الجمعية العلمية بصيدلة المنصورة (سامبس) جانب ترفيهى كل يوم بعد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء الجمعيات المختلفة وأيضا لزيادة التواصل بين الجمعيات فى كل المحافظات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى منظمة غير حكومية وغير سياسية تجمع طلاب الصيدلة فى مصر على مستوى 30 جامعة تتكون من العديد من اللجان الاساسية منهم: لجنة الصحة العامة و التى تقيم حملات توعية بالعديد من الامراض كمرض الايدز و السكرى و حملات التبرع بالدم، لجنة التطوير المهنى و التى تهتم بالطالب الصيدلى على المستوى العلمى بإقامه برامج تفيده فى المجال العلمى مثل مهارات التعامل مع المريض والرعاية الإكلينيكية للمريض ولجنة التعليم المستمر و التى تهدف بتزويد الطالب بالمهارات اللازمة لخوض سوق العمل بجانب الجانب العلمى.

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