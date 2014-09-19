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الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ينفى انفراد جامعة فاروس بدخولها موسوعة جينيس

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الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ينفى انفراد جامعة فاروس بدخولها موسوعة جينيس الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ينفى انفراد جامعة فاروس بدخولها موسوعة جينيس

نفى الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ما نشر منذ أيام عن “دخول جامعة فاروس لموسوعة جينيس” .

وقال الاتحاد فى بيان له إن الجامعة قد أعلنت منذ أيام عن دخول كلية الصيدلة لموسوعة جينيس يوم الأحد وهذا الخبر غير صحيح، حيث أن الحامل الوحيد للرقم القياسى فى قياس السكر وتوعية 8600 مريض فى 24 ساعة هو الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة EPSF، والذى قد أعلن منذ ديسمبر 2013 عن حملته لكسر الرقم القياسى فى عدد قياسات السكر ثم أعلن فى يونيو هذا العام الإعلان الرسمى لكسر الرقم القياسى الجديد وتحقيق 8600 قياس وتوعية بمرض السكرى.

ويجدر بالذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة لديه أعضاء من 30 كلية صيدلة بجامعات ومنهم صيدلة فاروس. فقد شارك طلاب من جميع جامعات مصر فى الحدث وفى المؤتمر الصحفى لإعلان الخبر والاحتفالية التى تلته.

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