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تونس تبدأ تطبيق رسم مغادرة بقيمة ٣٠ دينارا في أكتوبر المقبل

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تونس تبدأ تطبيق رسم مغادرة بقيمة ٣٠ دينارا في أكتوبر المقبل تونس تبدأ تطبيق رسم مغادرة بقيمة ٣٠ دينارا في أكتوبر المقبل


> أكدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية التونسية، حبيبة اللواتي أن رسم المغادرة المقدر بـ 30 دينارا لن يشمل السياح الوافدين إلى تونس قبل مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الرسم الذي تم استحداثه بمقتضى قانون وزارة المالية التكميلي لسنة 2014، سيشمل كل شخص غير مقيم بالبلاد مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.

وأفادت أنه سيتم توفير طابع الضريبة الجديد في نقاط العبور الحدودية البرية والجوية والبحرية وكذلك في المديريات المالية ووكالات السفر ومختلف الوحدات السياحية لتسهيل حصول السياح عليه.

يذكر أن رسم المغادرة لتونس تم استحداثه لدعم ميزانية الدولة ومن المنتظر أن يوفر عائدات مالية بقيمة حوالي 42 مليون دينار إلى نهاية العام الجاري ونحو 120 مليون دينار للعام القادم.
> أ ش أ

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