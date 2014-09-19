بالصور .. أولياء الأمور يحجزون «ديسكات» لأولادهم بـ«الجنازير» فى مدرسة بالبحيرة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى،”تويتر”، صورًا تظهر قيام أولياء الأمور فى مدرسة، بالبحيرة، بحجز «ديسكات» لأولادهم فى الفصول، باستخدام “الجنازير”.

وذكر النشطاء، أن تلك الصور، من مدرسة أم المصريين بالبحيرة، مشيرين إلى أن تلك الوسيلة هى وسيلة شهيرة، لكى يضمن الأهالى، مكانًا لأولادهم بالمدارس الحكومية فى البحيرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه يبدأ غدا السبت العام الدراسى 2014، 2015 فيما يقرب من 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث المدارس ذات الكثافات العالية، فيما تستكمل المدارس فتح أبوابها لاستقبال طلاب المدارس بعد غد الأحد، حيث توجد 15 محافظة أخرى تبدأ فيها الدارسة الأحد 21 من الشهر الجارى.