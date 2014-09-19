«كيري» يطالب في مجلس الأمن بـ«حملة عالمية» ضد «داعش»

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمام مجلس الأمن في نيويورك بتنظيم «حملة عالمية» للقتال ضد تنظيم «داعش».

وقال كيري، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس، الجمعة، بمقر الأمم المتحدة: «التنظيم يمثل خطرا علينا جميعا».

وأوضح كيري أن الحملة التي يعنيها لا تتضمن فقط الجوانب العسكرية، وإنما هي حملة «تتولى كل دولة فيها دورا حتى إيران»، مبينا أن الأمر ملح في هذا الشأن.

وأضاف: «هؤلاء الإرهابيون يقومون بأعمال فريدة في وحشيتها داخل منطقة عاشت الكثير من أحداث العنف»، وأكد كيري: «علينا ألا نضيع هذه اللحظة من أيدينا».