«الحركة الوطنية» تشيد بقرارات السيسي في عيد الفلاح

أكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في عيد الفلاح ضم الفلاحين لمشروع التأمين الصحي وتخصيص معاشات لهم «قرار صائب»، مشيرًا إلى أنه خير دليل على أن الرئيس يشعر بالفئات المهمشة وحريص على أن يقدم حلول موضوعية وسريعة لقطاع عريض من الشعب كان لا يشعر به أحد.

وأضاف «قدري» في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الفلاح المصري موضوع كركيزة أساسية في برنامج حزب الحركة الوطنية، وأن الحزب وضع مشروعات وإجراءات فورية ضمن برنامجه الانتخابي للجبهة المصرية جميعها تتعلق بالفلاح وتهتم بضرورة تيسير الحياة عليه لتحفيزه ودفعه صوب المزيد من الحب لأرضه وزراعاته.

وأوضح «قدري» أن فئة الفلاحين كانت هي الفئة الوحيدة التي لا يطبق عليها التأمين الصحي والتي لا يوجد لها معاش من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس يسير على الطريق الصحيح.