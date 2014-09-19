كرويف: جوارديولا يتفوق على نظيره مورينيو لتقديمه لكرة قدم ممتعة

برلين/ أ ش أ/ أكد أسطورة كرة القدم الهولندي السابق يوهان كرويف على أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني يتفوق على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي. لاهتمامه بالنواحي الهجومية ولتقديمه لكرة قدم ممتعة.

وأعرب الأسطورة لصحيفة "بيلد" الألمانية عن شعوره بالفخر كونه كان مكتشف جوارديولا كلاعب ،واعتبره واحدا من أفضل مدربي العالم.

وحول الفريق الأفضل بالعالم اختار كرويف برشلونة مشيرا إلى عالميته وانتشاره حول العالم والأساطير المتعددة التي لعبت له على مدار مئة عام.

وأشاد كرويف بقدرات جوارديولا التدريبية ، مشيرا إلى استغلاله التام لكافة قدرات اللاعبين، كما انتقد كرويف اختيار ميسي كأفضل لاعب في كأس العالم الماضية، معتبرا أن لاعب ريال مدريد الحالي وبايرن السابق توني كروس كان الأحق بها، وخروجه من النادي البافاري يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على مستوى الفريق.