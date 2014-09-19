أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيبي يغيب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا

Google+ Print
بيبي يغيب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا بيبي يغيب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا

مدريد (إفي): كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد اليوم الجمعة أن قلب الدفاع البرتغالي بيبي سيغيب عن لقاء ديبورتيفو لاكورونيا غدا على ملعب رياثور في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب مشكلة عضلية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي بمدينة ريال مدريد الرياضية إن بيبي تعرض لحمل عضلي زائد في مباراة بازل السويسري بدوري الأبطال، وسيترك موقعه في قلب الدفاع للفرنسي رافائيل فاران، الذي جدد للتو تعاقده مع النادي الملكي.

وأوضح "بيبي اللاعب الوحيد الذي لن يكون متاحا للقاء الغد بسبب حمل عضلي زائد ولن يلعب".

وأكد المدرب عودة داني كارباخال بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مع الإسباني.

ولم يكشف أنشيلوتي عن اللاعب الذي سيتولى مركز الظهير الأيمن، وهي المنطقة التي يلعب فيها كارباخال.

وقال "لدي خيار جيد للغاية في الظهير الأيمن لأن كارباخال متاح. لدى ايضا اربيلوا وناتشو، الذي لعب بشكل جيد للغاية في آخر لقاء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب