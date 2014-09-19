بيبي يغيب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا

مدريد (إفي): كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد اليوم الجمعة أن قلب الدفاع البرتغالي بيبي سيغيب عن لقاء ديبورتيفو لاكورونيا غدا على ملعب رياثور في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب مشكلة عضلية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي بمدينة ريال مدريد الرياضية إن بيبي تعرض لحمل عضلي زائد في مباراة بازل السويسري بدوري الأبطال، وسيترك موقعه في قلب الدفاع للفرنسي رافائيل فاران، الذي جدد للتو تعاقده مع النادي الملكي.

وأوضح "بيبي اللاعب الوحيد الذي لن يكون متاحا للقاء الغد بسبب حمل عضلي زائد ولن يلعب".

وأكد المدرب عودة داني كارباخال بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مع المنتخب الإسباني.

ولم يكشف أنشيلوتي عن اللاعب الذي سيتولى مركز الظهير الأيمن، وهي المنطقة التي يلعب فيها كارباخال.

وقال "لدي خيار جيد للغاية في الظهير الأيمن لأن كارباخال متاح. لدى ايضا اربيلوا وناتشو، الذي لعب بشكل جيد للغاية في آخر لقاء".