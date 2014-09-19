ماندزوكيتش يخرج من المستشفى عقب خضوعه لجراحة في الأنف

مدريد (إفي): تسلم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب أتلتيكو مدريد، اليوم التصريح الطبي للخروج من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في الانف تعرض له خلال لقاء الثلاثاء الماضي أمام أوليمبياكوس اليوناني بدوري أبطال أوروبا.

وخضع المهاجم للجراحة يوم أمس الخميس ويتواجد حاليا في منزله لمواصلة عملية التعافي، حسبما أفاد النادي بطل إسبانيا.

وأضاف النادي أن ماندزوكيتش، الذي تعرض للكسر خلال الدقائق الاولى من المباراة والذي واصل اللعب طوال الـ90 دقيقة وسجل هدفا بالرأس خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة الأتلتي 2-3 "سيواصل التعافي خلال التدريبات".

وينتظر عودة ماندزوكيتش، هداف الفريق هذا الموسم بثلاثة من أصل ثمانية أهداف سجلها الروخيبلانكوس خلال ست مباريات رسمية، خلال اسبوعين، وسيغيب غدا عن لقاء سيلتا فيجو بفيسنتي كالديرون بالدوري المحلي.