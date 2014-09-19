فان جال: إذا كان رونالدو متاحا في السوق .. سنتعاقد معه

أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن في حالة تواجد كريستيانو رونالدو نجم ريال مديد متاحا للبيع في سوق الانتقالات، فأنه سيحاول التعاقد معه.

رونالدو نجم البرتغال أشار في أكثر من مناسبة عن حبه وعشقه المستمر لناديه السابق مانشستر يونايتد، وأنه يرغب في يوم ما أن يعود مجددا إلى الشياطين.

وتحدث فان جال في مؤتمر صحفي عن التعاقد مع رونالدو قائلا: " إذا كان متاحا، فبالتأكيد سنحاول التعاقد معه".

و أضاف " مثل حالة راداميل فالكاو، فإذا توفر نجم كبير في سوق الانتقالات، فعليك التحرك من أجله".

وعلى الرغم من نية فان جال في التعاقد مستقبلا مع رونالدو، إلا أنه أكد أنه لا يتوقع بيع اللاعب من قبل ريال مدريد.

وكان كريستيانو رونالدو قد تحدث من قبل في حوار تليفزيوني موضحا أنه ما زال يعشق ناديه السابق، إلا أنه سعيد للغاية بتواجده في ريال مدريد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بينما يسعى رونالدو ورفاقه في مدريد في تحقيق الفوز لا غير على حساب ديبورتيفو لاكورونا في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني