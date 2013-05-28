الفنان الشاب محمد فرحات يوقع لـ"تمرد" فى الإسماعيلية

وقع الفنان الشاب محمد فرحات، بطل فيلم "السادات"، أثناء زيارته للإسماعيلية على استمارة تمرد لإسقاط الرئيس والإسراع بانتخابات رئاسية.

وقال على الدين الحكيم، منسق حملة تمرد بالإسماعيلية، إن الحملة تواصل نجاحها وهناك عدد كبير من المواطنين يوقعون على الاستمارات، وهناك أكثر من 70 ألف استمارة حتى الآن.

وأكد محمد فرحات أن حملة تمرد حالة شعبية نتاج حكم محمد مرسى المضطرب والقرارات الداخلية والخارجية، فمثلا على المستوى الخارجى ما يحدث فى بناء سد النهضة فى أثيوبيا يعتبر تهديدا لأمن مصر القومى من خلال حصة فى بيت النيل، وأما على المستوى الداخلى اسمح لى أن أستعمل المثل الشعبى الدارج "بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم"، وأكد أن النظام قد سقط شعبيا منذ أحداث بورسعيد، وعندما تغطرس وأهمل متطلبات الثورة، وكان همه الشاغل هيمنته وسيطرته على مفاصل الدولة.

وتابع "هذا كله يجعل من 30 يونيه يوما جديدا من أيام النضال السلمى.. سلميا أكررها سلميا، فنحن شعب سلمى بفطرته لا يقبل الظلم ولا العنف".