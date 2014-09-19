أمين عام نقابة الفلاحين يصف لقاء السيسي بالأخوى والودى

وصف حسين عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بفلاحي مصر في عيدهم الخمسين ، باللقاء الأخوي والودي ، مؤكدا أن جموع الفلاحين تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك بوعي وعلم القيادة السياسية بمشاكلهم والرغبة القوية في إصلاح القطاع الزراعي والقائمين عليه.

وقال عبد الرحمن في بيان صحفي له اليوم /الجمعة / إن جموع الفلاحين يعاهدون الرئيس السيسي ببذل الجهد والعرق من أجل مصر والتدقيق في اختياراتهم لمن يمثلهم بالبرلمان القادم.

وأضاف عبد الرحمن ، أن إقرار قانون التكافل الزراعي ، والتأمين الصحي على الفلاحين ، وإعداد مشروع لقانون الزراعة التعاقدية وقانون الصيد وقانون المعاشات، وقانون إنشاء صندوق “التكافل” بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر والتأمين على الحاصلات الزراعية نقلة كبيرة وانتصار للفلاح ومكاسب لم يحصل عليها في العهود السابقة.

وذكر حسين عبد الرحمن ، أن إقرار الزراعات التعاقدية سيساهم في مضاعفة انتاج المحاصيل الزراعية بعد أن ضمن الفلاح السعر المناسب الذى يبيع به محصوله ويحقق له الربح الوفير ، كذلك مشروع التأمين الصحي للفلاح الذي أعاد له كرامته وإنسانيته ، وناشد أمين عام نقابة الفلاحين القيادة السياسية بالتدخل الفوري لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي لرفع فوائد القروض عن الفلاحين المتعثرين ومنع الحبس في قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي والاكتفاء بالغرامات.

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