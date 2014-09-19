عمرو موسى يقرأ أبيات شوقي في مدح غاندي بالسفارة الهندية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن العلاقات المصرية الهندية في حاجة إلى نظرة جديدة مع دولة وصفها بأنها قادرة على أن تطرق أبواب الدول العظمي المؤثرة.

وأضاف موسى خلال مشاركته احتفالية مشتركة بين وزارة الثقافة المصرية والسفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة إطلاق الطبعة العربية من كتاب «غاندي.. قيادة متميزة» بمقر المجلس الأعلي للثقافة بالجزيرة، الجمعة، أنه كان سفيراً لمصر بالهند لعدة سنوات ويعلم الفائدة المحققة التي تعود على البلدين من التعاون الوثيق بينهما.

ولفت موسى في كلمته عن الزعيم الهندي أن «غاندي» كان ضد العنف ولكنه كان مع مقاومة الاستعمال وكان يدعو للعدالة، وهى المبادئ نفسها التي قامت عليها ثورة 25 يناير التي نادت بهتاف «سلمية» وكذلك ثورة 30 يونيو باعتبار أن السلمية هي الارتباط الفكري الوثيق بين الشباب المصري وغاندي.

اختتم موسى حديثه بقراءة أبيات من قصيدة غاندي التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي ترحيبا بالزعيم الهندي عند مروره بقناة السويس، مكررا دعوته إلى نظرة جديدة للعلاقات بين الدولتين على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاستراتيجية.