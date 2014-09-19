خطة إعلانية وشركة نظافة لتطوير فندق جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن رؤية جديدة لتطوير فندق جامعة المنيا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الفندق برئاسة الدكتور جمال الدين على أبوالمجد، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة، على رفع كفاءة العمل بالفندق وتحسين مستوى الاستقبال.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مجلس إدارة الفندق وافق على رفع كفاءة العمل بالفندق وتحسين مستوى الاستقبال، بالإضافة إلى عمل خطة إعلانية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة أمام الفندق وفى الأماكن الحيوية والمقترحة من ديوان عام المحافظة، والتعاقد مع شركة نظافة متخصصة لتحسين مستوى الخدمة بالفندق.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية واتخاذ التوصيات بناءً على التكليفات التي تم طرحها في الجلسة.