سفير بريطانيا بالقاهرة يطلق «هاشتاج حوار» للتواصل مع المصريين على «تويتر»

أطلق جون كاسن، السفير البريطاني الجديد لدى مصر، الأسبوع الحالي هاشتاج «HewarUKEgypt#» عبر حسابه على «تويتر FCOJohnCasson@»، وذلك للتواصل المباشر مع المصريّين بشأن أهم المسائل التي تعنيهم.

وناقش «كاسن»، على مدى 4 أيام، مجموعة من المسائل التي تشمل التأشيرات ونصائح السفر والإرهاب والديمقراطية.

وأكد «كاسن»، في تغريداته للمصريين على «تويتر»، أن المملكة المتحدة تسعى إلى وضع نهج ذكي وشامل وصارم لضرب الإرهاب والأيديولوجيا السامّة التي تُغذّيه بما في ذلك في مصر.

وأعرب «كاسن» عن اعتقاده بأن البلدان تكون أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا وديناميكية على المدى الطويل إذا كانت ديمقراطيّة، ولذلك فإن المملكة المتحدة تريد أن تشهد الديمقراطية في مصر انطلاقة، مؤكدًا دعم بلاده لمصر الناجحة، التي لديها مؤسسات من شأنها حماية الحقوق الأساسية للمصريين.

ولم يكتف «كاسن» بالتغريد عن سياسات المملكة المتحدة، بل كشف عن بعض الدوافع الشخصية التي تدفعه للقيام بعمله، مشددًا على تصميمه على العمل الشاق لبناء مصر آمنة للسائحين البريطانيين.

وأشار إلى عشقه لمدينة دهب ورغبته في أن يشاهد تحسنًا في الأوضاع الأمنية وتغييرًا في نصائح السفر، ونوه بتجربته الشخصيّة مع الإرهاب منذ ٢٠٠١، وإلى التزامه الشخصي بهزيمة الإرهاب.

وقال «كاسن» إن الدبلوماسية لا تقتصر على مجرّد الكلام لكن على الاستماع أيضًا، موضحًا أنه تأثر بأصوات الشعب المصري وتطلُعاته.

وأكد تحمسه لإطلاق «هاشتاج HewarUKEgypt#»، الذي من شأنه فتح طُرق جديدة للتفاعل مع المصريين بشأن الأمور التي هي موضع اهتمام لهم، معربًا عن تطلعه إلى سماع المزيد في الأيام والأسابيع المقبلة.

وفيما يخص موضوع التأشيرات للمصريين، أكد السفير جون كاسن أن المصريين يستطيعون الذهاب إلى بريطانيا لأسباب تتعلّق بالدراسة والصحة والعطلات ولأسباب عائليّة، قائلا إن أبواب التأشيرات مفتوحة.

وكشف السفير كاسن النقاب عن أن أكثر من 40 ألف مصري يتقدمون سنويًّا بطلب الحصول على تأشيرة المملكة المتّحدة، موضحًا أن أكثر من 90% منهم يحصلون على إجابة خلال ١٥ يومًا ويتم قبول أكثر من 80% منهم.