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مشاهير على «واتس آب».. «تفاحة» السفير الليبى.. و«الشمبانزى» عشق محامى رفع اسم مبارك..و«نسر» متحدث حملة السيسى

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واتس آب

واتس آب

تقرير: أحمد أشرف – طارق سمير

رصدت وكالة ONA للأنباء، حياة العديد من السياسيين والدبلوماسيين والمشاهير، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى الأكثر رواجًا عبر الهواتف المحمولة “واتس آب”.

فما بين عشق التفاح وحب الحيوانات الأليفة كالكلاب والقرود، تظهر أبرز القصص لشخصيات، آثرت أن تبتعد بحياتها الشخصية واهتماماتها الخاصة عن عالم الأضواء، لتستقر بها فى عالم “واتس آب”.

 

صورة السفير الليبى - واتس آب

صورة السفير الليبى – واتس آب

السفير الليبى محمد فايز جبريل و«عشق التفاح»

كشف “واتس آب”، السفير الليبى فى القاهرة، محمد فايز جبريل، قصة عشق كبيرة بينه وبين فاكهة التفاح.

واختار جبريل، صورة «تفاحة حمراء»، كصورة شخصية له، معبرًا عن حبه لتلك الفاكهة، التى اصطفاها لتصبح عنوانه عبر “واتس آب”.

 

 

 

واتس آب المحامى سمير صبرى

واتس آب المحامى سمير صبرى

محامى رفع اسم مبارك و«الشمبانزى»

دائمًا ما عودنا ببلاغاته ودعواه القضائية المثيرة للجدل، والتي تتحول في النهاية إلى قضايا رأي عام، فهو صاحب دعوى رفع اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الشوارع والميادين، ومن قبلها وهو يطارد وزراء حكومة نظيف بالبلاغات، فطالب النائب العام بالتحقيق في رشاوى “مرسيدس” الشهيرة، إنه المحامى سمير صبرى.

وكشف “واتس آب”، صبرى، عن ولعه بالحيوانات صديقة الإنسان “القرود”، واختار صبرى، صورة لشمبانزى لتصبح صورته الشخصية وعنوانه لمن يبحث عنه عبر “واتس آب”.

 

كلب رئيس القومية للفيروسات الكبدية

كلب رئيس القومية للفيروسات الكبدية – واتس آب

«فيروس سى» و«الكلب الوفى»

بعيدًا عن بدء التسجيل الإليكترونى للحصول على عقار “فيروس سي”، اختار الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، صورة لما يبدو على الأرجح أنه كلبه، عبر حسابه على “واتس آب”.

 

 

 

 

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غادة عبد الرازق – واتس آب

غادة عبد الرازق و«سيلفى الواتس آب»

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على “واتس آب” ، سيلفى جديد لها.

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، حياتها الفنية كممثلة إعلانات، وقدمها المخرج محمد عبد العزيز في فيلم لماضة، وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي.

 

 

 

عبد الله المغازى - واتس آب

«نسر» المتحدث باسم «حملة السيسى»

اختار الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم “حملة ” الانتخابية،خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، صورة لرجل يحمل نسرًا، وكتب المغازى عبر حسابه: “الدولة المصرية فى هذة المرحلة تحتاج لشرفاء الوطن فقط”.

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