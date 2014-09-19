البنتاجون: معسكرات لتدريب المعارضة السورية في السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) الادميرال جون كيربي اليوم إن المملكة العربية السعودية ستسهم في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” عبر تدريب المعارضة المعتدلة السورية في معسكرات تدريب على أراضيها.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن برنامج التدريب سيبدأ قريبا على أن تمتد مرحلة الاعداد الاولية الى ما بين ثلاثة وخمسة أشهر، بينما عملية التدريب الفعلية ستستغرق ما بين ثمانية الى 12 شهرا ليعودوا إلى سوريا للبدء في تنفيذ مهمامم داخل سوريا.

وأوضح أن مهامهم ستشمل الدفاع عن المدنيين السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ثم التصدي لهجمات داعش داخل سوريا وهجمات النظام السوري.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد أعلن في وقت سابق أن عدد افراد المعارضة الذين سيتم تدريبهم سيبلغ نحو 500 آلاف شخص.

وقال المتحدث باسم البنتاجون ان برنامج تسليح المعارضة السورية يتضمن امدادهم باسلحة تكتيكية واسلحة صغيرة في المرحلة الاولى على ان يتم تزويدهم باسلحة اكثر تقدما في حالة اثبات قدراتهم في المستقبل.

واعلن كيربي أن عمليات التدريب ستنصب على اكسابهم القدرات الدفاعية الاساسية واعرب عن تقدير الولايات المتحدة لجهود الحكومة السعودية في تعزيز الجهود الدولية للتصدي لتنظيم داعش الارهابي.

كما أشار في الوقت نفسه إلى الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الفرنسية اليوم ضد اهداف تابعة لداعش في العراق معربا عن تقديره لانضمام مزيد من الدول للتحالف الدولي لمحاربة داعش الذي بات يكتسب زخما يوما بعد آخر على حد قوله.

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